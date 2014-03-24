Новый сорт тюльпана "Президент Назарбаев". Фото: Twitter/RDaniyar Новый сорт тюльпана "Президент Назарбаев". Фото: Twitter/RDaniyar В Нидерландах показали новую голландскую почтовую марку с изображением Нурсултана Назарбаева и новый сорт тюльпана "Президент Назарбаев", а также раскрыли планы мэрии города Роттердам открыть новую площадь "Астана", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. В ходе встречи с членами казахстанско-нидерландского политического клуба "Друзья Казахстана в Нидерландах" Нурсултан Назарбаев отметил заинтересованность в сотрудничестве с голландскими компаниями и расширении сфер взаимодействия. "Инвестиции Нидерландов в экономику Казахстана составляют 30 млрд долларов. Взаимный товарооборот находится на уровне 10 млрд долларов -  этот показатель самый высокий среди стран ЕС. Сейчас Казахстан реализует индустриально-инновационную программу, в рамках которой создано  более 500 предприятий, открыто порядка 600 тысяч рабочих мест. И мы приглашаем голландские компании для совместной работы. Наша страна заинтересована в развитии перерабатывающих предприятий в нефтегазовой сфере, цветной и черной металлургии, химической отрасли. Мы предоставляем для таких производств преференции и создаем соответствующую инфраструктуру. Также интерес представляет сотрудничество в информационной сфере и сельском хозяйстве", - сказал Президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев также отметил высокий уровень сотрудничества Казахстана с рядом крупных компаний Франции, Германии, Испании и подчеркнул, что республика входит в число 20 стран с наибольшим объемом привлеченных иностранных инвестиций. В завершении встречи Главе государства были презентованы новая голландская почтовая марка с изображением Президента Казахстана и новый сорт тюльпана "Президент Назарбаев", а также объявлена инициатива мэрии города Роттердам открыть новую площадь "Астана". Также президент ознакомился с выставкой достижений голландских высокотехнологичных предприятий, в частности, проекты таких компаний как Royal Ten Cate, CLAAS, Royal Dutch Shell, Royal Philips и других. На ней также были представлены совместные казахстанско-европейские перспективные инвестиционные проекты. В рамках выставки, участие в которой приняло 25 компаний, было подписано 13 двусторонних документов на общую сумму более 328 млн евро.