Сегодня, 24 марта, они совершают облет территории с тем, чтобы увидеть запасы талой воды и оценить риски. В этом году в области ожидается большое количество воды, как талых вод, так и с верховьев реки Урал. - Вода не должна уходить напрасно в никуда, мы должны максимально воспользоваться талой водой, расширить площади лиманных орошений в области, - рассказал заместитель акима области, курирующий вопросы ЧС, Алмаз БАДАШЕВ. Ранее такое поручение своему заму давал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. - Поручаю вам во время паводка также сосредоточиться на водоотводах и каналах для расширения площадей лиманов. В этом году у нас большие преимущества, открыт рынок таможенного союза для экспорта мяса (рынок для экспорта мяса был открыт в конце прошлого года, до этого действовал карантин из-за предыдущей вспышки ящура - прим. авт), - заявил аким области Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к своему заместителю. Напомним, во время отчетных встреч жители ряда районов области обращались к главе региона с просьбой воссоздания старых каналов для лиманного орошения. Как отметили в управлении сельского хозяйства, циклично каждые 10 лет в области наблюдается низкий урожай из-за засушливой погоды. Касательно 2014 года есть все предпосылки для хорошего урожая, как зерновых, так и для всхода многолетних трав. В этом году будут значительно сокращены площади зерновых культур, предпочтения которым в Казахстане отдается в северных регионах. В Западно-Казахстанской области решили сосредоточиться на животноводстве. Власти намерены развивать отгонное животноводство и увеличить поголовье племенного скота. К слову, в ЗКО была выведена порода коров Казахская белоголовая, порода кушумских лошадей и едильбайских овец. - Сегодня в области ситуация стабильная, предпосылок для паники о наводнении нет. В основном все зависит от природы, хочу отметить, что службы ЧС полностью готовы встретить воду. Большую воду мы ждем из Оренбурга, там сейчас началось таяние. В этом году большую разгрузку рекам дает значительное увеличение площадей лиманного орошения. Угрозы для жизни людей нет, все проходит в плановом порядке, сегодня это было видно во время облета, конечно, не исключено частичное подтопление некоторых строений, но еще раз уверяю, все силы готовы к любым непредвиденным ситуациям, - заявил начальник ДЧС Кадр БИСЕМБАЕВ. На сегодняшний день уровень воды в реке Чаган поднялся на 18 см, а Урал на 7 см. В этом году планируют залить больше 50 тысяч га лиманных площадей, в предыдущих годах было гораздо меньше - 30 тысяч га. За три дня только в Казталовском районе залито около 3 тысяч га. - В этом году мы ожидаем много воды на реках Урал и Чаган. Сегодня экспертная группа совершила облет вдоль каналов отвода от наших рек. По поручению акима области разработан план, согласно которому мы большую часть воды спустим на поля лиманного орошения по действующим каналам, я думаю, в этом году нам удастся залить более 50 тысяч га, а также залить наши пруды для разведения рыб, - рассказал директор ЗКФ РГП "Казводхоз" Казбек КЕНЖИГАЛИЕВ. По словам акима Казталовского района Нурлана БЕККАИРА, за три дня уже залили больше 2 тысяч га, сейчас ждут еще воду. - Благодаря этому в нынешнем году нам удастся запастись хорошим сенокосом. В целом ситуация в районе стабильная, будем продолжать работу в этом направлении, - отчитался аким района.