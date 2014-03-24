Фото Каната ЕЛЕУОВА с сайта azh.kz Фото Каната ЕЛЕУОВА с сайта azh.kz Нынешним победителем игры «Алтын сака» стал Ернар ЗИНУЛЛА. Он учится в 3 «а» классе школы №23 г. Атырау. В своей группе среди двенадцати ребят он первым попал в омпы и вышел в финал, сообщает Ак Жайык. В финале его соперниками стали победители второй и третьей групп Адилет ШЫНЫКЕНОВ из городской школы №3 и Аскар ОМИРБЕК из школы имени М. Утемисова села Ракуша. Ернар, несмотря на то, что младше обоих своих противников, добился успеха и получил главный приз - смартфон Samsung Galaxy S4. Аскар выиграл второе место и стал обладателем планшета Samsung Galaxy 8.0. Третьему нашему призеру Адилету достался в качестве приза смартфон Samsung Galaxy S Plus. Кроме того, был определен и самый активный участник соревнований, который выиграл наибольшее количество альчиков. Им оказался Нурхан АМАНТАЙ из школы имени И. Тайманова, ему в качестве поощрительного приза был вручен велосипед. Нурхан по возрасту самый младший среди всех игроков, но, несмотря на это, сумел показать свою ловкость и меткость. В этом году количество участников игры достигло 30. Особенно радует возросший интерес к игре среди учащихся начальных классов. Похвальными грамотами были награждены Куаныш ЕРМАХАН из Кызылкогинского района, Абужайт АСХАТ из Аккистауской средней школы, впервые принимавшие участие в игре Батырхан КАЙДОЛЛА, Шынгыс УЛТАНОВ и другие дети. Собравшиеся на площади перед центральной мечетью зрители, родители-болельщики и дети расходились с довольными лицами. Отец одного из участников игры Казбек СУЮНГАРИЕВ поблагодарил нашу газету за то, что она ежегодно проводит «Алтын сака» и не дает забыть эту древнюю национальную игру.