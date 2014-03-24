Фото с сайта www.kino-govno.com Фото с сайта www.kino-govno.com 27 марта на экраны выходит голливудский фильм "Ной". Между тем прокат блокбастера о всемирном потопе уже запретили в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, сообщает Экспресс газета. В "Ное" снялись такие суперзвезды, как 49-летний Рассел Кроу, 76-летний Энтони Хопкинс, 23-летняя Эмма Уотсон, 43-летняя Дженнифер Коннелли. Затраты составили $170 млн. Отбить в прокате такие деньжищи непросто, поэтому на счету каждая страна, каждый кинотеатр. А тут такой удар под дых со стороны богатых арабов: регуляторы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне уже перекрыли "Ною" дорогу к экрану, на подходе Египет, Иордания и Кувейт. Не помогли и увещевания голливудских дистрибьютеров, дескать, в картине показана не подлинная библейская история, а всего лишь авторское видение стародавних событий. Однако арабы не дрогнули: Коран категорически  запрещает изображать пророков и посланников Аллаха, а Ной (Нух) - один из пяти первых крупных пророков. Сам Кроу на пресс-конференции в Москве предложил всем верующим посмотреть фильм. Через свой микроблог Рассел позвал к экрану даже Папу Римского.