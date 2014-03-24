Стоимость ряда товаров из-за легализации «параллельного импорта» на территории Таможенного союза (ТС) снизится на 60-80%. Такой прогноз дает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В Алматы член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов встретился с представителями общественных объединений и индивидуальными предпринимателями, с которыми обсудил вопросы, касающиеся легализации «параллельного импорта». «На встрече обсуждались проблемы “параллельного импорта”, легализация которого за счет развития конкуренции между независимыми поставщиками и официальными дилерами позволит значительно снизить цены на импортируемые брендовые товары. В результате отмены запрета на “параллельный импорт” можно снизить цены автозапчастей на 60-80%, спортивных товаров — на 30-45%, парфюмерной продукции — на 20-60%, фотоаппаратов — до 20%, велосипедов — до 40%, автокресел — до 50%», — говорится в сообщении.