Фото с сайта mdom.biz Фото с сайта mdom.biz Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал присоединение Крыма к Российской Федерации. Он отметил, что регион де-факто является частью территории России, сообщает NUR.KZ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые власти Украины сами виноваты в том, что потеряли Крым. "Зачем было, придя к власти, запрещать русский язык и давить русскоязычных людей? Говорят, что Россия „оттяпала“ Крым. Так вы, политики, не подставляйтесь. Россия увидела, что творится. Там в Крыму 2,5 миллиона русских, и Россия вмешалась. Но повод и причину дали эти власти", — сказал Лукашенко. "Де-факто Крым стал частью России. Ситуация развивается де-факто. И мы будем с РФ. Что будет де-юре — это будет потом", - ответил на вопросы журналистов о присоединении Крыма Лукашенко. "Можно признавать или не признавать, от этого ничего не изменится. От нас никто не требует: давайте признавайте или не поддерживайте его вхождение в состав России", — сказал белорусский президент. Также Лукашенко сказал, что намерен придерживаться единой позиции с Москвой. "Мы будем проводить взвешенную политику, но если станет вопрос, всегда будем с Россией. И я об этом сказал Путину", — заявил президент Белоруссии. Кроме того, Лукашенко прокомментировал размещение российских истребителей на белорусской территории. "Это не давление России, это была моя просьба", — сказал он. Лукашенко также скептически оценил введение США и Евросоюзом санкций против ряда граждан России. "Запад — это такая профанация, это ни на что не способные люди. Сколько было пыли „да мы!“. Я уже испугался, чтобы до войны не дошло. Двадцать человек не пустят в Европу: часть, которая вообще никогда не ездила в Европу, а часть — по служебным обязанностям не должны туда ехать", — сказал белорусский президент. "Сравните санкции в отношении Беларуси и России. Страшно? Страшно. Россия не Беларусь. Поэтому начинают вихлять, крутить, вертеть, чтобы лицо сохранить. Ни на что они не способны", — заявил Лукашенко. "Выход Украины из СНГ будет сильным ударом по Содружеству, но не смертельным", — считает президент Белоруссии и предостерегает Украину от "неразумного" и "опрометчивого" шага. Лукашенко посоветовал использовать СНГ как площадку для высказывания своей точки зрения и "не захлопывать дверь". Президент Белоруссии надеется, что те, кто имеет влияние на украинских политиков, смогут остановить их "от этого бестолкового шага". 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о вступлении Крыма в состав РФ и образовании новых субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополь. Официально присоединение Крыма пока не признала ни одна страна кроме России. При этом ряд государств (Абхазия, Казахстан, Армения) высказались в поддержку Москвы. Евросоюз и США назвали действия российских властей аннексией и покушением на территориальную целостность Украины.