Такая информация появилась на сайте МВД Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов досудебного расследования", сообщает Lifenews. Фото с сайта lifenews.ru Фото с сайта lifenews.ru Служба безопасности Украины объявила в розыск прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Информацию обнародовало Министерством внутренних дел Украины. Поклонская подозревается в нарушении части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины, то есть в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Статья предполагает до 10 лет лишения свободы. Поклонская возглавила прокуратуру Крыма в составе Генпрокуратуры РФ. Распоряжение отдал генеральный прокурор России Юрий Чайка.