Иллюстративное фото с сайта mir24.net Иллюстративное фото с сайта mir24.net В Атырау на суде, где на скамье подсудимых находятся 22 чиновника из команды бывшего акима области Бергея Рыскалиева, работавших в то время руководителями правоохранительных органов, обвинили в участии в ОПГ, сообщает ИА "Казинформ". С таким заявлением выступил один из засекреченных свидетелей обвинения. Человек, лица которого никто не увидел, а слышен был только его измененный голос, сообщил, что в области была создана организованная преступная группа, которую возглавлял бывший первый заместитель акима региона Болат Даукенов. Входили в ОПГ руководители всех правоохранительных органов области, работавших при Бергее Рыскалиеве. По словам засекреченного свидетеля, бывший начальник ДВД Рахмаджан Досанов и бывший прокурор  области Сайфулла Кемалов якобы были причастны к незаконному осуждению нескольких человек, не согласившихся с какими-то решениями Рыскалиева. Напомним, сразу после увольнения Рыскалиева своих постов лишились прокурор области, руководители КНБ, финансовой полиции и ДВД. О их нынешнем месте работы или службы информация в открытых источниках отсутствует.