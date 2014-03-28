Фото с сайта Фото с сайта altaynews.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обеспокоен ростом ДТП в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе совещания по развитию города Алматы Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на дорожно-транспортных происшествиях, число которых выросло в 3 раза за прошедший год.
"При этом хочу особо отметить - есть немало фактов, когда ДТП происходят с участием детей и родственников известных людей. Перед законом все равны, поэтому необходимо более жестко наказывать в этих случаях и детей, и родителей", - подчеркнул Глава государства.
Касательно криминогенной ситуации, Назарбаев отметил, что в городе зарегистрировано 53 тысячи преступлений (в 2013 году - Прим.автора), из которых не раскрыто 80 процентов. При этом наблюдается рост подростковой преступности. Президент Казахстана поручил обеспечить безопасность жителей и гостей Алматы.
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что вопросы развития мегаполиса всегда будут в центре внимания государства. "Алматы является крупнейшим мегаполисом в стране, и его развитие должно идти наравне с Астаной. Именно такой мегаполис является точкой развития науки, инноваций и образования. Алматы сохраняет свою лидирующую роль в сфере экономики, малого и среднего бизнеса, градостроительства", - отметил Глава государства.
При этом он отметил, что с ростом населения города, приближающегося к отметке 1,5 миллиона человек, нельзя забывать об экологии. "Количество автомобилей растет, что требует новых подходов к организации транспорта. В последние годы массированно строятся транспортные развязки, значительно улучшилось состояние автомобильного движения. Также комплекс актуальных вопросов развития города включает сферу образования и науки, создание новых туристических и культурных объектов. Главным же направлением работы является улучшение благосостояния населения", - сказал Назарбаев.
Президент обратил внимание на необходимость применения лучшего мирового опыта по управлению транспортными потоками, а также на соблюдение архитектурных требований. В частности, была отмечена необходимость сохранения эстетической привлекательности и проведения архитектурных расчетов с учетом сейсмической особенности города. Назарбаев отметил, что Алматы должен внести важный вклад в реализацию Стратегии "Казахстан-2050", над которой работает вся страна.
"В городе реализуются все ключевые государственные программы в сфере индустриально-инновационного развития, занятости, модернизации ЖКХ, здравоохранения и образования. Во всех этих направлениях Алматы должен играть основную роль", - сказал Глава государства.
Учитывая многонациональность города, Президент Казахстана отметил важность внимания к работе Ассамблеи народа Казахстана.
"Алматы во всех наших программах занимает особое место. Это колыбель нашей независимости. Считаю, тот факт, что у Алматы появился конкурент в лице Астаны, также является положительным фактором. Город вносит большой вклад в бюджет государства, в то же время и государство инвестирует значительные средства в строительство различных объектов и инфраструктуры. Таким образом, вклад возвращается, он должен увеличиваться с каждым годом. Город обладает большими перспективами и потенциалом, необходимо их реализовать. Уверен, что он и впредь будет развиваться, оставаясь ключевым мегаполисом", - отметил он.
Аким Алматы Ахметжан Есимов, в свою очередь, отметил, что в городе наблюдается рост по всем показателям, в частности, в сфере промышленности, транспорта, торговли и услуг.
Есимов сообщил, что было определено 3 перспективных направления развития города: свободная экономическая зона в Парке инновационных технологий, индустриальная зона в Алатауском районе и развитие туризма. Аким подчеркнул, что на особом контроле находится поручение по улучшению экологической обстановки и снижению загрязнения атмосферы города.
"Продолжается строительство метрополитена, в текущем году добавятся 2 новые станции. В 2013 году были сданы 6 развязок, в этом году строятся 3, также завершится подготовка проектно-сметной документации еще на 4 развязки. В городе ведется активная подготовка к Универсиаде 2017 года. В этом году начнется строительство ледового дворца на 12 тысяч мест, ледовой арены на 3 тысячи мест и атлетической деревни", - отчитался аким города.
По его словам, все объекты планируется завершить к августу 2016 года. "В соответствии с Вашим поручением, мы подали заявку на проведение зимней Олимпиады 2022 года в Алматы. У нашего города, благодаря стабильности в государстве и экономическому развитию, есть реальные шансы ее провести", - добавил Есимов.