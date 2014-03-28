Радикалы пришли в центр Киева на запланированное Вече. Активисты ломают двери и бьют стекла. В руках у многих из них автошины. Фото с сайта ru-an.info Фото с сайта ru-an.info Представители радикальной организации «Правый сектор» вечером 27 марта заблокировали вход в Верховную раду, требуя отставки главы МВД Арсена Авакова. Радикалы готовятся брать здание Верховной рады штурмом, сообщает RT. Также активисты «Правого сектора» принесли шины, стучат по двери парламента, разбивают стекла на дверях. Между тем зачем они принесли собой шины пока не ясно. Но после того, как площадь заполнилась людьми, толпа устремилась к зданию парламента. Кроме того, активисты кричат ​​"Революция". Их лозунги связаны с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова и трибунала экс-министра обороны Игоря Тенюха. На призывы спикера Верховной Рады Александра Турчинова прекратить провокацию "Правый сектор" реагирует "Ганьба!", - что в переводе на русский означает – позор, сообщает Lifenews. Тем временем к зданию продолжают подтягиваться активисты. По всему периметру Верховной Рады, где они расположились, радикалы кричат «Авакова вон!». Все народные депутаты и сотрудники аппарата Верховной рады уже покинули здание украинского парламента через подземный ход и в нем остались только охранники, которые внутри, возле главной входной двери в Верховную раду, подготовили шланг, из которого будут поливать водой радикалов. На переговоры с радикалами вышел лидер партии "УДАР" Виталий Кличко. Он уговаривает их не штурмовать здание: "Это внесет дестабилизацию в нынешнюю ситуацию на Украине, здание парламента уже пустое, ведь его покинули депутаты". Как рассказали корреспонденту РИА Новости радикалы, которые находятся у здания в камуфляже и с битами, причина их намерения взять штурмом здание Верховной Рады в том, что Аваков не расследует должным образом гибель людей на Майдане в январе и феврале 2014 года, также они подозревают Авакова в заказе убийства одного из радикальных представителей "Правого сектора" Саши Билого. Напомним, на 27 марта на Майдане было объявлено внеочередное Вече, посвященное памяти убитого Сашко Билого (Александра Музычко), на котором активисты приняли решение приходить ежедневно в 9 утра под Верховную Раду, а каждый вечер в 19.00 собираться на Вече.