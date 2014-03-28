За год число активных карт выросло на 20%, а объем безналичных платежей всего на 9%. tab1 В итоге месячный безналичный платеж на одну активную карту за январь 2014-2013 сократился на 900 тенге до отметки в 8,7 тысяч тенге. Рэнкинг-основа: Объем безналичных платежей на одну активную карту. Регионы РК. Январь 2014 По итогам января 2014 года наибольший вес безнала на одну активную платежную карту зафиксирован в Астане - 18,2 тысячи тенге. Меньше всех прибегают к безналичным платежам жители Северо-Казахстанской области - 3,1 тысяча тенге на одну активную карту. tab2 Безналичный чек за месяц на одну активную карту в Алматы за год сократился с 16,2 до 11,7 тысяч тенге. Это произошло за счет активного привлечения в платежную инфраструктуру новых пользователей. Число активных карт в городе выросло на 58%, а объем безнала всего на 14%. tab3 Источник: Ranking.kz