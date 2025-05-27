Как передает Finratings.kz, бизнесмен подарил своим сотрудникам 100 квартир.

— Это люди, которые были со мной все эти годы. Мы создали специальную комиссию, которая отобрала действительно нуждающихся. У многих из них до сих пор не было собственного жилья, — пояснил Алагузов.

Большинство новосёлов — представители рабочих специальностей: уборщицы, водители, грузчики и сотрудники, занятые на вспомогательных и тяжелых работах. Руководящий состав получил лишь 3–4% от общего количества квартир.

Предприниматель поделился, что идея о подарке возникла у него ещё в прошлом году, но её реализация потребовала времени — нужно было выбрать тех, кто действительно нуждается в жилье, подготовить документацию и завершить юридические процедуры.

Алагузов добавил, что акция не была разовой — она структурирована и направлена на тех сотрудников, которые часто остаются в тени.