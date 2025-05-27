За оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана владельцы Chat GPT будут производить уплату НДС.

Как сообщает Комитет государственных доходов , в КГД напомнили, что с 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги, так называемый "налог на Google". После этого в нашей стране налогом начали облагать транснациональные IT-компании.

— С мая 2025 года произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C. ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT.

Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

