Иллюстративное фото с сайта www.yaplakal.com Иллюстративное фото с сайта www.yaplakal.com Россия разместит ракетные комплексы "Искандер" на границе с Казахстаном, сообщают "Известия". К концу 2014 года Спецстрой России планирует построить хранилища ракетных комплексов "Искандер-М" в 100 киллометрах от границы с Казахстаном. В случае необходимости, по договоренности с правительством РК, оперативно-тактические ракеты можно будет быстро переместить на территорию Казахстана - это предусмотрено документами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По информации Минобороны России, подготовка площадок для "Искандеров" в селе Тоцкое-2 (Оренбургская область) будет завершена до конца года. В Спецстрое подтвердили работу по подготовке хранилищ, но отказались раскрывать подробности. В декабре 2014 года 92-я ракетная бригада, располагающаяся в поселке Тоцкое-2, будет готова принять новые комплексы "Искандер-М". Эта часть была передислоцирована под Оренбург из Каменки (Пензенская область) осенью 2012 года. Отметим, что на вооружении ракетной бригады российской армии - 12 пусковых комплексов. Дальность действия комплекса "Искандер-М" - до 500 киллометров, для крылатых ракет Р-500 этот показатель может достигать 2 тысячи  киллометров. Таким образом, из Тоцкого-2 комплексы могут простреливать до южных и юго-восточных границ Казахстана. Между тем, по мнению экспертов, современные ракетные комплексы позволят оградить бывшие советские республики от возможных угроз из Центральной Азии. Комментируя сложившеюся ситуацию, главный редактор журнала Moscow Defence Brief Василий Кашин заявил, что центральноазиатское направление рассматривается как наиболее тревожное в связи с сокращением присутствия США в Афганистане. По его мнению, уход американцев может привести к дестабилизации обстановки в Кыргызстане и Узбекистане. "В этом случае войска Центрального военного округа России должны быть готовы быстро выдвинуться и помочь Казахстану защитить границу. У Казахстана собственные силы не очень большие", - сказал Кашин. Президент института стратегических оценок Александр Коновалов  считает, что Афганистан может захлестнуть волна радикального ислама. "Очевидно, что это влияние будет распространятся за границы страны, прежде всего на постсоветские республики Средней Азии. (...) С Казахстаном у нас интересы совпадают. В сравнении с бандами исламистов у нас будет большое преимущество за счет техники, в том числе "Искандеров", - заявил эксперт.