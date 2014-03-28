Иллюстративное фото с сайта ursa-tm.ru Иллюстративное фото с сайта ursa-tm.ru Также наказаны директор школы, три учителя и начальник методкабинета облУО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 28 марта, в областной прокуратуре рассказали об итогах проверки школ и отделов образования Уральска после того, как корреспонденту портала "Мой ГОРОД" родители третьеклассников рассказали о сказках, которых рекомендовали учителя СОШ №16 для внеклассного чтения своим ученикам. По словам старшего помощника прокурора области Танзили САФИЕВОЙ, в ходе проверки выяснилось, что в образце календарно-тематического плана, который был разослан министерством образования РК, было указано «З.Петрова». Далее в отделе дошкольного и среднего образования ОблОО вместо Зои ПЕТРОВОЙ указали автора Сионеллу ПЕТРОВУ и даже конкретизировали произведение - «Сказка про принцессу, принца и рыцаря», после чего спустили его в методкабинет горОО. Методист, не изучив произведение, разослал его в школы города, где их учителя рекомендовали ученикам для внеклассного чтения. - По итогам проверки наказаны директор СОШ №16, три  учителя данной школы, которые, не прочитав произведение, рекомендовали его ученикам, начальник методкабинета городского отдела образования и начальник отдела дошкольного и среднего образования управления образования, - рассказала прокурор. Как стало известно, директор школы, три учителя отделались выговорами, строгий выговор получила начальник методкабинета, а начальника отдела дошкольного и среднего образования отстранена от занимаемой должности. По словам Танзили САФИЕВОЙ, прокуроры проверили и другие городские школы, но там учителя, прочитав произведение, отказались рекомендовать его детям. Напомним, сказки под авторством некой Сионеллы ПЕТРОВОЙ ученикам начальных классов раздали в школе как внеклассное чтение. Об этом сообщили родителей детей, которые решили сначала прочитать эти сказки и пришли в ужас. Обе сказки, рекомендованные горОО, пропагандируют однополые отношения и нетрадиционную сексуальную ориентацию. - Ребенок мой учится в третьем классе. На днях учительница раздала всему классу распечатки из Интернета - это была «Сказка про принцессу, принца и рыцаря». Литература была дана как дополнительное чтение. Прежде чем раздать тексты, учительница прочитала текст перед всем классом, после чего сказала, что все должны прочитать дома, а потом пересказать, как они поняли эту сказку, - рассказала мать 9-летнего ученика Мария. - Мой сын болел, и мы сразу не читали эту сказку, но потом позвонила мать одноклассника моего ребенка и поинтересовалась, читали ли мы заданную литературу и посоветовала сначала прочитать самой. Я прочитала и пришла в ужас. Это бомба замедленного действия! Тогда директор школы №16 Василий КАРЕНСКИХ рассказал, что действительно такие сказки учителя раздавали детям как внеклассное чтение. Литература была рекомендована городским отделом образования.