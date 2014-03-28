Иллюстративное фото с сайта blog.autoatlas.kz Иллюстративное фото с сайта blog.autoatlas.kz В Актобе в 2014 году на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог из бюджета выделяет 2,7 млрд. тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу городского акимата. По данным пресс-службы, в старой части города будут капитально отремонтированы автодороги по улицам Асау Барака, Джангельдина и Кунаева. Планируется отремонтировать и расширить до 6 полос автодорогу по проспекту А.Молдагуловой на участке от проспекта Санкибай батыра до улицы Баишева. Также до 4 полос будет расширена улица Баишева до выезда на Кобдинскую трассу. Также запланировано расширение проезжей части автодороги в районе ТД «Мега Шыгыс» на участке от проспекта 312 стрелковой дивизии до проспекта Нокина, при этом предусматривается строительство сплошного парковочного ряда вдоль реки Сазда на 320 мест. Капитальный ремонт ждет дорогу по маршруту следования автобуса №13 в поселке Кирпичный, и дороги к школе №18. Также в этом году планируется начать ремонт дворовых территорий в старой части города, завершить работы по расширению железнодорожного переезда в Авиагородке. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка для разработки проектно-сметной документации по реконструкции моста в районе завода «Сельмаш». Ожидается, что здесь построят новый мост. На период строительства нового параллельного путепровода с выходом на существующие улицы, старый мост будет продолжать функционировать.