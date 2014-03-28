Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил аким Букейординского района Нурлан РАХИМЖАНОВ. По словам акима, они выяснили, что за предмет упал вблизи поселка Шунгай Букеординского района в ночь на 27 марта. - Это метеоракета, которая в полете измеряет температуру воздуха, влажность и другие погодные условия, - рассказал Нурлан РАХИМЖАНОВ. - Она должна была упасть в определенном месте, в данном случае на полигоне рядом с поселком Новая Казанка Казталовского района. Но, видимо, отклонилась от курса и упала здесь. По словам акима, ракета длиной 7 метров и шириной 45 сантиметров была на твердом топливе, то есть на порохе. Радиационный фон в норме, тем не менее, почва направлена на экспертизу в город. - Нас только беспокоит, что ракета изменила курс и упала вблизи села, - говорит аким. Как рассказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, сейчас уже выяснили, что это метеоракета, которую запустила Российская сторона для наблюдения за погодными условиями. Окружающей среде и людям вред не нанесен. Полет ракеты был осуществлен по соглашению министерств обороны Российской Федерации и Республики Казахстан. raketa5 raketa6 raketa6 raketa raketa2 raketa3raketa4 raketa7