- В настоящее время в области прослеживается устойчивая тенденция к спаду, роста преступности, - говорит начальник ДВД Махамбет АБИСАТОВ. - Так, если в январе прошлого года рост преступности составлял 32,0%, за 6 месяцев - 23,4%, за 9 месяцев 20,0%, по итогам 2013 года - 18,9%, то за 2 месяца 2014 года он составляет лишь 2,3%. Как отметил АБИСАТОВ, в области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств и грабежей, а также появились позитивные изменения в организации деятельности по раскрытию преступлений. Так, если по итогам 2012 года Западно-Казахстанская область занимала предпоследнее место по республике, то 2013 год был завершен на 4 месте. Также рассматривался ряд рабочих вопросов, а также заслушивались доклады о проведенной работе. Так, депутаты проголосовали единогласно о признании утратившим силу решении Западно-Казахстанского маслихата от 28 марта 2013 года «О ставках платы за лесные пользования на участках лесного фонда», за исключением ставок за древесину, отпускаемую на корню.