Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Сегодня, 28 марта, в гражданском суде было рассмотрено исковое заявление о взыскания заработной платы с АО «Альянс Банк». В 2010 году Шалкарбай МУСАГАЛИЕВ, согласно договору о банковском займе, получил в АО «Альянс Банк» заем в размере 1082708 тенге под 36,6 % годовых на срок 36 месяцев. В июне 2011 года МУСАГАЛИЕВ попал под сокращение на работе, но продолжал выплачивать долг банку, правда, с задержками. В итоге к концу 2013 года он выплатил банку 961138 тенге. В начале мая 2013 года он устроился на работу в ТОО «MANPOWER SERVICE LTB» в городе Атырау. Эта фирма осуществляет расчеты со своими работниками через АО «Альянс Банк». Согласно справке о заработной плате в ТОО за период с мая по декабрь 2013 года ему начислили 607187 тенге. Банк стал удерживать зарплату в счет погашения кредита. Согласно ст. 137 п. 3 ТК РК, общий размер ежемесячного удержания не может превышать 50 % причитающейся работнику заработной платы. АО «Альянс Банк» забрал себе в полном размере шесть из девяти зарплат МУСАГАЛИЕВА. Истец в своем заявлении просит суд взыскать с банка 50% незаконно удержанной зарплаты в период с мая 2013 года по январь 2014 года в сумме 210327 тенге. На сегодняшний день сумма долга перед банком составляет 1 млн 527 тыс. тенге. Юлия МУТЫЛОВА