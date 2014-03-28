Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу горакимата. В последнюю субботу марта в мире ежегодно проводится «Час Земли», когда жители большинства стран мира на один час выключают свет. Традиционно в этой акции принимает участие и город Уральск. В этом году «Час Земли» в нашем городе будет отмечаться 29 марта с 20:30 до 21:30. - «Час Земли» организовывается для того, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, - сообщил директор ТОО «Жайык Жарыгы» Нур ТУЛЕУГАЛИЕВ. По его словам, в это время будет отключено наружное освещение города. Юлия МУТЫЛОВА