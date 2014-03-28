Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе ДБЭКП по Актюбинской области. Руководитель управления по инспекции труда Актюбинской области Марат ГАБИДУЛЛИН стал фигурантом еще нескольких уголовных дел по фактам получения и покушения на получение взятки. По данным финансовой полиции, новые уголовные дела были возбуждены в ходе расследования другого уголовного дела, по которому чиновник также проходит подозреваемым. Напомним, первое уголовное дело в отношении ГАБИДУЛЛИНА, а также его подчиненного госинспектора  Мыктыбая ЖАМИЕВА было возбуждено в феврале текущего года. Их подозревали в   получении взятки  на общую сумму 3 тысячи долларов от представителя Жанажолского газоперерабатывающего завода, принадлежащего АО «СНПС-Актобемунайгаз». Взятка была передана  за уменьшение степени вины работодателя по факту несчастного случая, в котором погиб рабочий. Новые уголовные дела возбуждены по другим эпизодам, отметили в актюбинском финполе. В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в прокуратуру Актюбинской области для дальнейшего расследования.