Его продюсером выступила исполнительный директор Internews Kazakhstan Маржан Ельшибаева, сообщает Forbes.kz. Маржан Ельшибаева. Фото с сайта forbes.kz Журналисты проиграли борьбу за то, чтобы из проекта нового Уголовного кодекса РК исключили статью о диффамации. Однако они решили: «Погибать – так с музыкой!» – и сняли клип на злободневную тему В пятницу, 28 марта, была закончена работа над клипом, в котором журналистское сообщество Казахстана высказалось против статьи о клевете в новом Уголовном кодексе. Продюсером минифильма выступила исполнительный директор Internews Kazakhstan Маржан Ельшибаева. – Клип посвящен новому Уголовному кодексу, который парламент уже принял в первом чтении. Нас, журналистов, больше всего волнует статья о клевете, потому что она предполагает до трех лет лишения свободы. Мы выступаем за то, чтобы клевета была декриминализована. Однако заместитель генпрокурора Иоган Меркель дал нам понять, что статью не исключат в целях профилактики диффамации. Понятно, что мы проигрываем, но проигрывать мы решили с музыкой и сняли клип, - рассказала Ельшибаева. По словам Маржан, цель «маленькой трагедии» в том, чтобы показать: казахстанские журналисты не собираются молча смотреть на то, как для них вьют очередную удавку. - Да, мы не можем решить проблему, то мы хотя бы готовы о ней много говорить, - объяснила исполнительный директор Internews Kazakhstan. В создание клипа не было вложено ни тиынки: все работали на безвозмездной основе. Саму идею придумал главный редактор сайта Forbes.kz Вадим Борейко, слова на мелодию «Песенки про пять минут» написал колумнисты газет «Мегаполис» Сергей Туник и "Экспресс К" Расул Шыбынтай, актерами стали казахстанские журналисты – глава СЖ РК Сейтказы Матаев, главный читатель газеты «Тасжарган» Ермурт Бапи, создатели и авторы сайта ratel.su Марат Асипов и Геннадий Бендицкий, главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов, замредактора ежедневки «Время» Феликс Габитов и многие другие. Режиссерами выступили Корлан Ибраева и Асель Саржигитова, ученицы известного режиссера Асии Байгожиной. Песню исполнили волонтеры, которых журналисты нашли через Facebook. - Я благодарна всем, кто принимал участие в этом клипе, - сказала Маржан Ельшибаева. - Многие отказывались сниматься, может, из-за страха, может, из-за нежелания «светиться». Заставлять я никого не могла и не собиралась. Но плохо, что журналисты уже боятся просто говорить о том, что они против уголовной ответственности за клевету. Премьера «короткометражки» должна состояться в пятницу, 28 марта, в алматинской гостинице Royal Tulip, где проходит обсуждение нового Уголовного кодекса с участием депутатов парламента, прокуроров и правозащитников. Маржан Ельшибаева пообещала предоставить видео всем СМИ, которые готовы демонстрировать клип. Forbes.kz удостоился этой чести первым.