Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. По данным пресс-службы, 23 марта около 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в доме-интернате для престарелых обнаружен труп опекаемого 64-летнего пенсионера. На теле погибшего были видны ножевые ранения. - В ходе предварительного следствия установлено, что в комнате проживали двое опекаемых данного учреждения. Между ними в тот день возник конфликт. В ходе ссоры 79-летний пенсионер несколько раз ударил ножом в спину своего соседа по комнате. Последний скончался от полученных телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе ДВД. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено  уголовное дело по статье 96  «Убийство» УК РК.