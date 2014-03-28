Фото с сайта blognews.am Фото с сайта blognews.am Отстраненный президент Украины Виктор Янукович в обращении к народу призвал провести референдумы о статусе каждого региона страны вместо досрочных выборов, сообщает РИА Новости. "Только всеукраинский референдум, а не экстренные досрочные выборы президента могут в значительной степени стабилизировать политическую ситуацию и сохранить суверенитет и целостность украинского государства", — заявил Янукович в своем обращении, которое процитировала "Россия 24". Ранее сообщалось, что отстраненный Радой от власти президент Украины Виктор Янукович, по некоторым данным, в начале прошлой недели перенесший операцию на сердце, готовит военное вторжение в свою страну. Напомним, выборы президента назначены на 25 мая.