- Я ехал в сторону Мясокомбината по улице Гагарина, мне на встречу попался полицейский УАЗ, который притормозил передо мной, тем самым ослепил меня фарами. Именно поэтому я не заметил мужчину, лежавшего на проезжей части, - рассказывает водитель "ВАЗ 2114" Николай. Водитель "ВАЗа" прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он трезв. В результате аварии мужчина скончался на месте. Причины ДТП устанавливаются. По словам очевидцев, погибшего мужчину в этот день видели пьяным, говорят, что он выполз на дорогу сам. Причины аварии выясняются.