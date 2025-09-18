Международное агентство Eurostar Entertainment рассматривает перенос концерта в другую страну.

The Weeknd может так и не выступить в Алматы — концерт, который должен был состояться в 2026 году, оказался под вопросом. Об этом сообщил глава международного агентства Eurostar Entertainment Алексей Пучков. Именно его компания вела переговоры с артистом и добилась согласия на проведение шоу в Казахстане.

– Казахстан, у меня для вас не самые хорошие новости. Ещё совсем недавно мы с большим трудом достигли договорённостей с The Weeknd. Артист подтвердил своё выступление в 2026 году. Мы активно работали над этим проектом, потому что понимаем: концерты мирового уровня приносят стране значительный экономический и имиджевый эффект. Однако в свете последних событий и обсуждений в Сети мы приняли решение рассмотреть проведение концерта в другой стране, – написал он в Threads.

Поводом для пересмотра решения стало обсуждение в соцсетях, начавшееся после анонса гастролей российских артистов в Казахстане. Волна критики обрушилась на концерт Тимати, который должен выступить в Алматы и Астане.

Организацией его концерта также занимался Пучков. Комментаторы призывают к «отмене» концертов, ссылаясь на политическую позицию исполнителей.



