Потерявшуюся девушку-подростка нашли в ЗКО
Мама Диляры Гульнур рассказала, что уходя её дочь сказала, что пошла на площадку. Больше её никто не видел.
Девушку-подростка разыскивали пять дней.
18 сентября стало известно, что Диляра нашлась. С ней всё хорошо. Мама Диляры сообщила, что девочку нашли вечером 17 сентября.
