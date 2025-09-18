Мама Диляры, Гульнур, рассказала, что уходя её дочь сказала, что пошла на площадку. Больше её никто не видел. 

Девушку-подростка разыскивали пять дней.

18 сентября стало известно, что Диляра нашлась. С ней всё хорошо. Мама Диляры сообщила, что девочку нашли вечером 17 сентября.