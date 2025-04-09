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Дженнифер Лопес лишила ФК «Астана» стадиона на еврокубки

Одним из заключительных визитов певицы будет в Астану — концерт запланирован на 1 августа.
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Дженнифер Лопес лишила ФК «Астана» стадиона на еврокубки

Одним из заключительных визитов певицы будет в Астану — концерт запланирован на 1 августа. Ее выступление пройдет на недавно отремонтированном стадионе «Астана Арена».

Корреспондент Vesti.kz связался с представителями администрации стадиона и главным тренером футбольного клуба "Астана", чтобы разобраться в ситуации — не оставит ли концерт Лопес один из ведущих клубов страны без домашней арены во время еврокубковой квалификации.

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В пресс-службе MTEX Management, которая является управляющей компанией комплексов "Астана Арена", "Барыс Арена" и "Алау", прокомментировали эту информацию.

— Подтвержден ли вопрос по месту и дате проведения концерта? Да. Переговоры велись заранее, все верно, — сказали в пресс-службе корреспонденту Vesti.kz.

Однако на вопрос о том, обсуждались ли все нюансы с местным футбольным клубом, в пресс-службе точного ответа дать не смогли. Позже спортивные журналисты связались с руководством, но там дали понять, что официальная информация появится в общем доступе позже.

24 и 31 июля семикратные чемпионы Казахстана начнут свой путь во втором квалификационном раунде Лиги конференций. А концерт, запланированный на 1 августа, практически лишает «Астану» возможности провести первый еврокубковый матч дома.

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