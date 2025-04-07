Данияр Елеусинов раскрыл, сколько ему осталось до боя за титул (видео)

Данияр должен был выйти в ринг ещё в феврале, однако по причине травмы не смог выступить на вечере All Star Boxing.

На вечере бокса в Астане, где в главным событием стало то, что казахстанец Жанибек Алимханулы нокаутировал Ануэля Нгамиссенге, был и Данияр Елеусинов.

Олимпийский чемпион в интервью корреспонденту sportarena.kz рассказал о том, когда же он подерётся за пояс в новом промоушене:

— Я думаю, что там не все бойцы мира, а определённые соперники. Поэтому три, четыре боя, — сказал Данияр Елеусинов.

Данияр должен был выйти в ринг ещё в феврале, однако по причине травмы не смог выступить на вечере All Star Boxing.

Ранее мы писали, что обладатель пояса WBC намерен провести бой с Алимханулы.



