Обладатель пояса WBC намерен провести бой с Алимханулы (видео)

5 апреля Алимханулы провёл в Астане защиту своих титулов в бою против француза Анауэла Нгамисенги и победил его техническим нокаутом в пятом раунде.

По его словам, его команда обещала ему, что если он победит бойца Шираза, то получит бой с действующим обладателем титулов WBO и IBF.

— Думаю, что именно с ним и проведу следующий поединок. Это тот бой, о котором мечтаю. Верю, что на этот раз его получу. Алимханулы – хороший боец. Но не думаю, что он настолько хорош, чтобы побить меня, — цитирует Адамеса Boxing Scene.

Что касается Алимханулы, то 5 апреля в Астане он провёл защиту своих титулов в бою против француза Анауэла Нгамисенги и победил его техническим нокаутом в пятом раунде.

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