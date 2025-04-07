Обладатель пояса WBC намерен провести бой с Алимханулы (видео)

По его словам, его команда обещала ему, что если он победит бойца Шираза, то получит бой с действующим обладателем титулов WBO и IBF.
— Думаю, что именно с ним и проведу следующий поединок. Это тот бой, о котором мечтаю. Верю, что на этот раз его получу. Алимханулы – хороший боец. Но не думаю, что он настолько хорош, чтобы побить меня, — цитирует Адамеса Boxing Scene.
Что касается Алимханулы, то 5 апреля в Астане он провёл защиту своих титулов в бою против француза Анауэла Нгамисенги и победил его техническим нокаутом в пятом раунде.
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