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Токаев поздравил популярного в соцсетях казахстанского силача

Своими публикациями Цырульников продвигает здоровый образ жизни среди населения.
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Токаев поздравил популярного в соцсетях казахстанского силача

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил Сергея Цырульникова, современного батыра, с 40-летием.

Своими публикациями Цырульников продвигает здоровый образ жизни среди населения.

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Он — многократный рекордсмен мира и Казахстана в силовых дисциплинах, часто проводит мастер-классы, открытые тренировки и мотивационные встречи.Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Ранее мы писали, что рекорд по перетягиванию каната хотят установить в Уральске.

Фото: МТС РК, Instagram/sergei030485 

Фото: МТС РК                                

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