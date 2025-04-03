Токаев поздравил популярного в соцсетях казахстанского силача

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил Сергея Цырульникова, современного батыра, с 40-летием.

Своими публикациями Цырульников продвигает здоровый образ жизни среди населения.

Он — многократный рекордсмен мира и Казахстана в силовых дисциплинах, часто проводит мастер-классы, открытые тренировки и мотивационные встречи.Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Ранее мы писали, что рекорд по перетягиванию каната хотят установить в Уральске.

Фото: МТС РК, Instagram/sergei030485

Фото: МТС РК