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Культура Социум Спорт

Рекорд по перетягиванию каната хотят установить в Уральске

Ожидается, что 300-метровый канат будут тянуть 200 человек.
Дана Рахметова
Рекорд по перетягиванию каната хотят установить в Уральске

По информации областного управления спорта, первый рекорд Казахстане по перетягиванию каната проведут в Уральске. 300-метровый канат будут тянуть 200 человек. Мероприятие запланировано на 17:00 5 апреля на площади Первого президента. 

— В связи с проведением на площади спортивно-массового мероприятия, 5 апреля, с 15:00 до 00:00, будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по ул.Казыбек би от пр.Абулхаир хана до ул.Айтеке би. Просим автолюбителей заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщили в акимате Уральска.

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