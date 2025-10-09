В Западно-Казахстанской области трудовая инспекция продолжает выявлять многочисленные нарушения трудового законодательства.

В трудовых отношениях между работником и работодателем по-прежнему фиксируются многочисленные нарушения. Об этом сообщила государственный инспектор труда Департамента Комитета государственной инспекции труда по Западно-Казахстанской области Аида Бекенова.

По её словам, основные проблемы касаются несвоевременной выплаты заработной платы, нарушения режима рабочего времени, отсутствия трудовых договоров и несоблюдения коллективных соглашений.

– Задержка заработной платы остаётся одной из самых частых нарушений. Некоторые организации допускают просрочку на месяцы, что серьёзно отражается на социальном положении работников. На сегодня задолженность по зарплате сохраняется на двух предприятиях перед 29 сотрудниками и составляет 15,2 миллиона тенге, — отметила Аида Бекенова.

Она подчеркнула, что в отношении таких предприятий принимаются все предусмотренные законом меры, включая арест имущества и принудительное взыскание задолженности. Руководители организаций регулярно отчитываются на заседаниях областной трёхсторонней комиссии по регулированию социальных и трудовых отношений.

– С начала года долги по зарплате на сумму более 803 миллионов тенге были погашены перед 6,6 тысячами работников. По итогам проверок выдано 37 предписаний и наложено штрафов на 6,9 миллиона тенге, — сообщила инспектор.

Кроме того, нередко фиксируются случаи, когда работодатели привлекают сотрудников к сверхурочной работе без письменного согласия или не выплачивают дополнительную оплату за труд в выходные и праздничные дни.

– Работодатель обязан соблюдать нормы рабочего времени. Продолжительность не должна превышать 40 часов в неделю. Сверхурочная работа допускается только с письменного согласия работника и должна оплачиваться не ниже чем в полуторном размере, — напомнила Аида Бекенова.

Отдельное внимание она уделила оформлению трудовых договоров. Трудовые отношения возникают только после заключения трудового договора. Приём на работу без договора — грубое нарушение, за которое предусмотрены административные штрафы. Работники должны понимать: если человек приступил к работе, то отношения считаются установленными с первого дня, даже без подписанных бумаг.

Также специалист отметила важность соблюдения коллективных договоров, которые определяют дополнительные социальные гарантии, меры по охране труда, а также порядок разрешения трудовых споров.

– Коллективный договор помогает укрепить доверие внутри коллектива и снизить риск конфликтов. Его исполнение должно быть под контролем, ведь это не формальность, а реальный инструмент социальной стабильности, — добавила Аида Бекенова.

В заключение инспектор подчеркнула, что соблюдение трудового законодательства — основа справедливого и безопасного труда, а инспекция продолжит системную работу по защите прав работников и профилактике нарушений.