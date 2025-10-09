В Бурлинском районе еще 15 жителей получили гранты на строительство теплиц и присоединились ко второму потоку проекта «Batys AgroHub». Среди победителей в основном жители Аксая и Пугачево, но есть и те, кто проживает в селах Кызылтал, Аралтал, Аксу и Бурлин.

Проект «Batys AgroHub» был запущен в ноябре 2024 года акционерами консорциума КПО Б.В – компаниями «Шелл Казахстан» и «Эни». Реализацию осуществляет Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) совместно с Фондом местных сообществ Енбекшиказахского района. Цель «Batys AgroHub» – помочь жителям Бурлинского района развивать тепличное хозяйство, повышать доходы семей и укреплять продовольственную безопасность региона.

Участников сопровождают опытные агрономы и консультанты: они обучают тепличному делу, продажам и маркетингу, помогают готовить бизнес-планы и организуют поездки в другие регионы для обмена опытом. Весной этого года первые десять участников построили теплицы и начали продавать овощи под брендом «Батыс Агроөнiм». Летом они посетили в Алматинскую область, чтобы перенять опыт коллег.

Интерес ко второму потоку оказался высоким – заявки на участие подали более 100 человек. По итогам конкурса были отобраны 15 участников, прошедшие двухдневный практический интенсив и онлайн-обучение от экспертов. Жюри отметило высокий уровень подготовки – многие уже имели опыт в тепличном деле.

Сообщество фермеров, объединенных «Batys AgroHub», растет с каждым годом. Это значит, у жителей Бурлинского района будет все больше урожая и возможностей реализовать свой потенциал на родной земле.