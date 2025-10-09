Сейчас один из постов (в сторону села Меловые горки) используют, как придорожную столовую с меню из узбекских блюд. Редакция «МГ» запросила информацию по стационарным постам.

В Уральске три стационарных поста полиции были закрыты в 2019 году. Тогда ещё министр Ерлан Тургумбаев заявил, что внутренние посты будут упраздняться и останутся лишь по периметру страны. Помещения постов планировалось передать гостиницам для открытия в них пунктов обогрева и кризисных ситуаций. То ли владельцы гостиниц не заинтересовались, то ли полицейские не захотели их передавать, но помещения уральских стационарных постов при въездах оставались пустыми.

В июле 2022 года полицейский пост, что в сторону Подстепного, подвергся нападению. Побитые окна, беспорядок внутри — именно так выглядел этот пост.

Сейчас один из постов (в сторону села Меловые горки) используют, как придорожную столовую с меню из узбекских блюд. Редакция «МГ» запросила информацию по стационарным постам у госорганов.

Выяснилось, что стационарный пост дорожно-патрульной службы, расположенный по адресу: посёлок Зачаганск, село Меловые Горки, 145, находится на балансе государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска». Площадь объекта составляет 84 квадратных метра.

Согласно информации, предоставленной акиматом области, пост предназначен для осуществления предпринимательской деятельности. По итогам электронных торгов объект передали в доверительное управление Армату Ахметкерееву сроком на 5 лет. Договор доверительного управления заключён 18 марта 2025 года, а акт приёма-передачи подписан 26 марта 2025 года.

Ещё один пост общей площадью 49 квадратных метров, расположенный по адресу: трасса Уральск — Актобе (в сторону Подстёпное) находится также на балансе ЖКХ. По итогам электронных торгов объект передали в доверительное управление Камиле Ергариной сроком на 7 лет. Договор доверительного управления заключён 8 сентября 2025 года, а акт приёма-передачи подписан 18 сентября 2025 года. Сейчас этот пост пустует, по крайней мере выглядит бесхозным.

К слову, стационарный пост, расположенный на трассе Самара — Шымкент, по-прежнему функционирует, как и ранее.