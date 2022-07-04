- Как полицейские додумались оставить компьютеры? Там наверняка хранятся данные водителей и ими могут воспользоваться мошенники. Полицейские сами получаются дают пищу злоумышленникам, - говорят водители.

В Уральске три стационарных поста полиции были закрыты в 2019 году. Тогда ещё министр Ерлан Тургумбаев заявил, что внутренние посты будут упраздняться и останутся лишь по периметру страны. Помещения постов планировалось передать гостиницам для открытия в них пунктов обогрева и кризисных ситуаций. То ли владельцы гостиниц не заинтересовались, то ли полицейские не захотели их передать, но помещения уральских стационарных постов при въездах остаются пустыми. К тому же один из них, что в сторону Подстепного, подвергся нападению. Побитые окна, беспорядок внутри и на удивление пока ещё целый стеклянный шкаф с компьютерами. Именно так сейчас выглядит этот пост. Но уральцев возмущает другое.Как стало известно, в настоящее время помещения уже бывших стационарных постов находятся на балансе департамента полиции ЗКО. Там пообещали направить к месту следственно-оперативную группу.