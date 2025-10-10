В редакцию «МГ» обратилась жительница Туркестана Дана Турысбекова. Она рассказала, что её гражданский супруг 37-летний Шерали Эргешов 18 сентября этого года вышел из дома и с тех пор не вернулся.

– Мне он сказал, что идет к другу. Я ходила к нему, его жена сказала, что они уехали в Уральск. Всё это очень странно. Телефон он с собой не взял, оставил дома. Кстати, из дома пропал его паспорт. Я написала заявление в полицию Уральска. Но никаких вестей пока нет, – рассказала Дана Турысбекова.

Женщина опасается, что её супруг мог попасть в рабство. В день пропажи Шерали Эргешов был одет в зелёную футболку, чёрные трико и чёрную куртку.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что от супруги Эргешова поступило заявление о пропаже. По заявлению женщины проводятся проверочные мероприятия.



