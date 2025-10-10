Зайсанский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении акима села Шиликти.

Накануне разбирательства видео с чиновником в главной роли разлетелось по соцсетям.

На записи видно, как жители села пришли на приём и начали задавать вопросы, касающиеся деятельности руководителя. Во время разговора между ними произошёл конфликт, после чего чиновник не сдержался и выругался.

После этого герой видео извинился перед жителями Шиликтинского сельского округа и сообщил, что «не сдержал эмоций».

– В ходе судебного заседания гражданин Т. полностью признал свою вину, не отрицал, что допустил нецензурные выражения в адрес участников встречи. Он выразил сожаление о содеянном и принёс публичные извинения. Совершение административного правонарушения подтверждено показаниями свидетелей, видеозаписью, исследованной в судебном заседании и его объяснениями, – говорится в сообщении суда.

Постановлением Зайсанского районного суда чиновник признан виновным в мелком хулиганстве. Его оштрафовали на 55 048 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.