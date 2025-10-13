Таир Уашев из Уральска давно задумывался над проблемой дефицита питьевой воды. И смог придумать решение — устройство AquaAeris.

Таир Уашев из Уральска давно задумывался над проблемой дефицита питьевой воды. И смог придумать решение — устройство AquaAeris. Школьник разработал устройство, которое решает проблему нехватки питьевой воды. Об этом рассказали в видеоролике опубликованным на Instagram-странице digitalbusinesskazakhstan.

Таиру Уашеву 16 лет. Он учится в 11 классе в НИШ Уральска и с детства увлекается инженерией. Ещё в 8 классе школьник построил катер для нефтяных утечек, а позже занялся сортировкой мусора. Но одна тема особенно зацепила Таира — это дефицит питьевой воды. В октябре прошлого года парень попал в школьную команду — Tidal Tumble. Ребята создали первый прототип AquaAeris — компактного устройства, который вытягивает воду из воздуха. Вентиляторы загоняют воздух в камеры, он охлаждается, образует конденсат, проходит фильтрацию и превращается в чистую воду. Устройство может работать на солнечных батареях, панелях или ветровых турбинах и производит до 20 литров воды в день.

С данным прототипом команда вошла в топ-3 на турнире Almaty Tech Cup, а позже стала призёром международного чемпионата WAFFLE WPI в США, где ребята были единственными представителями из Центральной Азии и конкурировали с участниками из 108 стран.

Разработка впечатлила жюри: проект взял втрое место в номинации Engineering Excellence и шестое по результатам робоигры.

Сейчас Таир совершенствует AquaAeris и мечтает о серийном выпуске устройства в Казахстане. В будущем он хочет поступить на инженерный факультет и создавать технологии, которые реально помогают людям.











