Национальная компания дала рекомендации казахстанским водителям.

В пресс-службе КазАвтоЖол предупредили о резкой смене погоды— ночью заморозки, первые снегопады и гололёд. Дороги становятся скользкими, а тормозной путь значительно увеличивается. Водителей просят быть внимательней и позаботьтесь о своей безопасности и безопасности других участников движения.

Автодорожная компания рекомендует:



• Переобуйте автомобиль на зимние шины - они обеспечат лучшее сцепление с дорогой.



• Проверьте исправность тормозной системы, аккумулятора и осветительных приборов.



• Используйте зимнее топливо и не забывайте про уровень антифриза.



• Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, избегайте резких манёвров.



• Помните, что даже опытный водитель может попасть в сложную ситуацию, если не учтёт погодные условия.

Дорожные службы работают круглосуточно. Если нужна помощь — звоните в колл-центр 1403.

Напомним, что Казахстан занят третье место по уровню смертности в ДТП. Перед нами оказалась лишь Россия и США.