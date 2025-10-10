По данным генеральной прокуратуры, ситуация с безопасностью на дорогах Казахстана остаётся критической. За девять месяцев 2025 года на дорогах страны произошло множество ДТП, в результате которых погибли более 1 600 человек, ещё 35 000 получили травмы.

По информации Европейской экономической комиссии ООН, Казахстан занимает третье место по уровню смертности в ДТП на миллион жителей, уступая лишь России и США. Основными причинами аварий остаётся человеческий фактор: в 86% случаев виноваты водители, в 14% — пешеходы и другие участники движения.

Отметим, на дорогах ЗКО с начала года произошло 946 аварий, в которых погибли 54 человек. Еще 1474 получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и ответственными.



