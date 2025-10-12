В воскресенье, 13 октября, жителей западных регионов Казахстана ждёт переменчивая погода — местами пройдут дожди, температура воздуха останется в пределах климатической нормы.

Погода на 13 октября: прохладный день и возможные дожди на западе Казахстана

В Уральске утром возможен дождь, днём — облачно без осадков. Температура воздуха составит 17 градусов, ночью +8. Ощущается лёгкая прохлада, ветер северо-западный, умеренный.

В Атырау ночью и утром ожидаются кратковременные ливни, к обеду погода прояснится. Днём воздух прогреется до +20 градусов, ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В Актобе пасмурно, в первой половине дня возможен дождь. Днём температура поднимется до +16 градусов, ночью около. Ветер северо-западный, прохладный.

На побережье Каспия утро начнётся с небольшой облачности и кратковременных осадков, днём установится солнечная погода. Воздух прогреется +17 °C, ветер слабый.

Синоптики отмечают, что в начале следующей недели понижений температуры не ожидается — в большинстве районов сохранится мягкая осень.