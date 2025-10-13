Вместе с ним погиб его брат и бабушка.

Арону Мусе, который играл за команду «Актобе U-16», было всего 15 лет. Он скончался вместе с родными - бабушкой и двоюродным братом.

В ДЧС Актюбинской области рассказали, что вчера, 12 октября, в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на улице Кутуева в областном центре. Спасатели срочно выехали на место. Горения в доме не было, но на месте обнаружили тела трёх человек. Идет расследование, назначили судебно-медицинскую экспертизу.



По одной из версий, произошло отравление угарным газом. Специалисты проводят доме техническое исследование газового оборудования.









Айман КАРИМ