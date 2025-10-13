В АО «Жайыктеплоэнерго» пообещали до конца дня подключить к теплу все дома.

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», с 7 октября 2025 года в Уральске началась поэтапная подача теплоносителя в системы отопления объектов социально-культурного назначения и жилых домов. Для этого необходимо иметь паспорт готовности.

— Дома, в которых есть паспорта готовности, уже подключены. Сегодня мы подключим Уральск к отоплению полностью. По поводу начислений, те дома, которые с приборами учёта, оплата будет взыматься по этим данным. А дома, где нет приборов учёта, то там оплата будет производиться с момента подключения. Если в домах, где в некоторых подъездах отопление есть, а в других нет, то жильцам нужно обращаться в КСК, ОСИ, ПТ, — сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Бекбулат Камешев.

Ранее мы писали о том, что на основе заявок к отоплению постепенно подключают социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы.