По данным на 1 октября 2025 года, в Казахстане в рамках программы добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 5 213 человек, в том числе 1 725 кандасов и 3 488 переселенцев. Все участники программы получили помощь от государства. До конца 2025 года планируется переселить еще 9 653 человека. Об этом информирует министерство труда и соцзащиты РК. 

Наибольшее число переселенцев прибыло в следующие регионы:

  • Павлодарская область – 1 886 человек;
  • Северо-Казахстанская область – 1 516 человек;
  • Костанайская область – 575 человек;
  • Восточно-Казахстанская область – 490 человек;
  • область Абай – 305 человек;
  • Акмолинская область – 257 человек;
  • Атырауская область – 103 человека;
  • область Улытау – 43 человека;
  • Карагандинская область – 38 человек.

Кандасы прибыли из:

  • Узбекистана – 612 человек;
  • Китая – 563;
  • Монголии – 377;
  • России – 84;
  • Туркменистана – 49;
  • других стран – 40 человек.

Стоит отметить, что из общего числа переселившихся 2 307 человек являются трудоспособного возраста. На постоянные рабочие места трудоустроен 1 041 человек, еще 38 занимаются предпринимательской деятельностью. Большинство переселенцев и кандасов нашли работу в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.

Одним из примеров успешного переселения стала семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в город Костанай.

Глава семьи, Канат Курмешов, рассказал, что в 2024 году он обратился в карьерный центр Костаная, где получил консультацию и был включен в региональную квоту. После переезда семья получила материальную помощь, а также субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Канат Курмешов имеет высшее образование по специальностям «Информационные системы» и «Физическая культура и спорт». Сейчас он работает тренером по карате WKF в детско-юношеской школе Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко.

Его супруга, Ләззат Курмешова, окончила Мангистауский индустриально-технический колледж и в 2024 году открыла фитнес-клуб в рамках проекта «Бастау бизнес», получив грант на развитие собственного дела. В этом году сам Канат Курмешов также получил грант в размере 1 572 800 тенге на открытие кондитерской.

В рамках программы добровольного переселения предусмотрены следующие виды помощи:

  • субсидия на переезд – 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
  • ежемесячная субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев — от 15 до 30 МРП в зависимости от состава семьи и региона;
  • направление на краткосрочное обучение и содействие в трудоустройстве;
  • поддержка предпринимательских инициатив;
  • выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, участвующим в программе переселения, предоставляется единовременная субсидия в размере 400 МРП за каждого сотрудника, обеспеченного жильем и принятым на постоянную работу сроком не менее двух лет.