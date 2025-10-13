Всего же более 5 тысяч человек переселились в труднодефицитные регионы страны.

По данным на 1 октября 2025 года, в Казахстане в рамках программы добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 5 213 человек, в том числе 1 725 кандасов и 3 488 переселенцев. Все участники программы получили помощь от государства. До конца 2025 года планируется переселить еще 9 653 человека. Об этом информирует министерство труда и соцзащиты РК.

Наибольшее число переселенцев прибыло в следующие регионы:

Павлодарская область – 1 886 человек;

– 1 886 человек; Северо-Казахстанская область – 1 516 человек;

– 1 516 человек; Костанайская область – 575 человек;

– 575 человек; Восточно-Казахстанская область – 490 человек;

– 490 человек; область Абай – 305 человек;

– 305 человек; Акмолинская область – 257 человек;

– 257 человек; Атырауская область – 103 человека;

– 103 человека; область Улытау – 43 человека;

– 43 человека; Карагандинская область – 38 человек.

Кандасы прибыли из:

Узбекистана – 612 человек;

Китая – 563;

Монголии – 377;

России – 84;

Туркменистана – 49;

других стран – 40 человек.

Стоит отметить, что из общего числа переселившихся 2 307 человек являются трудоспособного возраста. На постоянные рабочие места трудоустроен 1 041 человек, еще 38 занимаются предпринимательской деятельностью. Большинство переселенцев и кандасов нашли работу в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.

Одним из примеров успешного переселения стала семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в город Костанай.

Глава семьи, Канат Курмешов, рассказал, что в 2024 году он обратился в карьерный центр Костаная, где получил консультацию и был включен в региональную квоту. После переезда семья получила материальную помощь, а также субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Канат Курмешов имеет высшее образование по специальностям «Информационные системы» и «Физическая культура и спорт». Сейчас он работает тренером по карате WKF в детско-юношеской школе Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко.

Его супруга, Ләззат Курмешова, окончила Мангистауский индустриально-технический колледж и в 2024 году открыла фитнес-клуб в рамках проекта «Бастау бизнес», получив грант на развитие собственного дела. В этом году сам Канат Курмешов также получил грант в размере 1 572 800 тенге на открытие кондитерской.

В рамках программы добровольного переселения предусмотрены следующие виды помощи:

субсидия на переезд – 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

– 70 МРП на главу и каждого члена семьи; ежемесячная субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев — от 15 до 30 МРП в зависимости от состава семьи и региона;

в течение 12 месяцев — от 15 до 30 МРП в зависимости от состава семьи и региона; направление на краткосрочное обучение и содействие в трудоустройстве ;

; поддержка предпринимательских инициатив ;

; выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, участвующим в программе переселения, предоставляется единовременная субсидия в размере 400 МРП за каждого сотрудника, обеспеченного жильем и принятым на постоянную работу сроком не менее двух лет.