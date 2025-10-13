По данным на 1 октября 2025 года, в Казахстане в рамках программы добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 5 213 человек, в том числе 1 725 кандасов и 3 488 переселенцев. Все участники программы получили помощь от государства. До конца 2025 года планируется переселить еще 9 653 человека. Об этом информирует министерство труда и соцзащиты РК.
Наибольшее число переселенцев прибыло в следующие регионы:
- Павлодарская область – 1 886 человек;
- Северо-Казахстанская область – 1 516 человек;
- Костанайская область – 575 человек;
- Восточно-Казахстанская область – 490 человек;
- область Абай – 305 человек;
- Акмолинская область – 257 человек;
- Атырауская область – 103 человека;
- область Улытау – 43 человека;
- Карагандинская область – 38 человек.
Кандасы прибыли из:
- Узбекистана – 612 человек;
- Китая – 563;
- Монголии – 377;
- России – 84;
- Туркменистана – 49;
- других стран – 40 человек.
Стоит отметить, что из общего числа переселившихся 2 307 человек являются трудоспособного возраста. На постоянные рабочие места трудоустроен 1 041 человек, еще 38 занимаются предпринимательской деятельностью. Большинство переселенцев и кандасов нашли работу в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.
Одним из примеров успешного переселения стала семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в город Костанай.
Глава семьи, Канат Курмешов, рассказал, что в 2024 году он обратился в карьерный центр Костаная, где получил консультацию и был включен в региональную квоту. После переезда семья получила материальную помощь, а также субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Канат Курмешов имеет высшее образование по специальностям «Информационные системы» и «Физическая культура и спорт». Сейчас он работает тренером по карате WKF в детско-юношеской школе Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко.
Его супруга, Ләззат Курмешова, окончила Мангистауский индустриально-технический колледж и в 2024 году открыла фитнес-клуб в рамках проекта «Бастау бизнес», получив грант на развитие собственного дела. В этом году сам Канат Курмешов также получил грант в размере 1 572 800 тенге на открытие кондитерской.
В рамках программы добровольного переселения предусмотрены следующие виды помощи:
- субсидия на переезд – 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
- ежемесячная субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев — от 15 до 30 МРП в зависимости от состава семьи и региона;
- направление на краткосрочное обучение и содействие в трудоустройстве;
- поддержка предпринимательских инициатив;
- выдача сертификатов экономической мобильности.
Кроме того, работодателям, участвующим в программе переселения, предоставляется единовременная субсидия в размере 400 МРП за каждого сотрудника, обеспеченного жильем и принятым на постоянную работу сроком не менее двух лет.