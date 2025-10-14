С января по июль 2025 года население региона выросло на 2 559 человек.

Почти 700 тысяч человек проживает в ЗКО

По данным Бюро национальной статистики, на 1 августа в Западно-Казахстанской области проживает 695,9 тысячи человек. Из них 400,3 тысячи живут в городах, а 295,6 тысячи — в сельской местности. С января по июль 2025 года население региона выросло на 2 559 человек, хотя годом ранее прирост был больше — 3 465 человек. За этот период родилось 5 692 ребёнка — это на 15,7% меньше, чем в прошлом году. Умерли 3 133 человека, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

Миграция остаётся отрицательной: из области уехали на 2 647 человек больше, чем приехали. Из них:

по внешней миграции (за границу) убыль составила 30 человек (в 2024 году был прирост +247),

по внутренней миграции (в другие регионы Казахстана) — минус 2 617 человек (в 2024 году — минус 1 658).

При этом во втором квартале 2025 года в регионе безработными числились 16 914 человек. Это составляет 4,7% от общей численности рабочей силы. По данным органов занятости, на 1 августа зарегистрировано 18 011 безработных, что соответствует 5% от рабочей силы региона.

Ранее в ведомстве рассказали о зарплатах в районах области. В Аксае - 877 тысяч, в Уральске - 401 тысяча тенге. Если рассматривать по возрасту и полу, то в Бурлинском районе больше всего зарабатывают мужчины 55–64 лет — 877 143 тенге, а женщины того же возраста получают 258 285 тенге.

Фото: pixabay.com