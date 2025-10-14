По новой статье 125-1 УК РК уже возбуждены первые два уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в обоих случаях потерпевшими оказались несовершеннолетние.

– Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в городе Шымкент и Кызылординской области. Что примечательно, в обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние, – говорится в сообщении.

Согласно закону, в случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой насилия или уничтожения имущества виновному грозит штраф до 2 тыс. МРП (7,86 млн тенге), исправительные работы в том же размере, ограничение свободы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Если по неосторожности наступили тяжкие последствия, наказание ужесточается – до 10 лет лишения свободы.

Фото: freepik.com