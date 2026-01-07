В Казахстане продолжает работу жилищная программа "7-20-25".

В 2025 году по жилищной программе "7-20-25" были увеличены лимиты на сумму займов. За весь год было выдано 5 562 ипотеки на общую сумму 100 млрд тенге, передает NUR.KZ.

В 2025 году на ее реализацию было выделено 100 млрд тенге – по 25 млрд тенге в квартал.

При этом осенью того же года в правилах программы произошли изменения – была увеличена максимальная стоимость покупаемого жилья. Для Алматы, Астаны, Актау, Атырау и Шымкента – с 25 млн до 30 млн тенге, для Караганды – с 20 млн до 25 млн тенге, а для остальных регионов – с 15 млн до 20 млн тенге.

Напомним, программа "7-20-25" работает на следующих условиях:

ставка по кредиту – 7%;

первоначальный взнос – от 20%;

срок займа – до 25 лет;

отсутствие собственного жилья у заемщика и его супруга в течение 18 месяцев до подачи заявки.

Всего, как сообщает Казахстанский фонд устойчивости, в 2025 году по программе "7-20-25" было выдано 5 562 займа на сумму 100 млрд тенге. А с начала ее действия, то есть с июля 2018 года до января 2026 года, было выдано 83 155 ипотек почти на 1,2 трлн тенге.

Больше всего займов получили жители Астаны – 30 564 кредита на 492,8 млрд тенге. Следом идет Алматы – 17 728 займа на 284,4 млрд тенге. В Шымкенте выдали 6 452 кредита на 86,2 млрд тенге, а в Карагандинской области – 5 392 займа на 70,3 млрд тенге.

В Актюбинской области ипотеку оформили 3 219 человек на 31,4 млрд тенге, а в Акмолинской – 3 074 на 31,1 млрд тенге. Еще 16 726 кредита на 178,1 млрд тенге пришлись на все остальные регионы Казахстана.