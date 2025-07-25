25 июля в Астане огласили приговор в отношении Перизат Кайрат и её мамы Гайни Алашбаевой. В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие путешествия.
Приговором суда Перизат Кайрат признана виновной. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Её маму Гайши Алашбаеву приговорили к 7 годам заключения.
У них конфисковали:
- частный дом в коттеджном городке «Vela Village»;
- квартиры в жилых комплексах «Akbulak Riviera», «Sensata Plaza», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» вместе с парковочными местами;
- автомашины марки «Mercedes-Benz S450» 2024 г.в., «Lexus LX 600» 2024 г.в., «Mercedes-Benz EQE 500 4 matic» 2023 г.в., «Haval H6 GT» 2024 г.в.;
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Rebel Flowers»;
- свыше 97 млн. тенге и 22 тыс. долларов США.
Гражданские иски потерпевших удовлетворили.