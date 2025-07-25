Приговор огласили в суде Астаны.

25 июля в Астане огласили приговор в отношении Перизат Кайрат и её мамы Гайни Алашбаевой. В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие путешествия.

Приговором суда Перизат Кайрат признана виновной. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Её маму Гайши Алашбаеву приговорили к 7 годам заключения.

У них конфисковали:

частный дом в коттеджном городке «Vela Village»;

квартиры в жилых комплексах «Akbulak Riviera», «Sensata Plaza», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» вместе с парковочными местами;

автомашины марки «Mercedes-Benz S450» 2024 г.в., «Lexus LX 600» 2024 г.в., «Mercedes-Benz EQE 500 4 matic» 2023 г.в., «Haval H6 GT» 2024 г.в.;

100% доли участия в уставном капитале ТОО «Rebel Flowers»;

свыше 97 млн. тенге и 22 тыс. долларов США.

Гражданские иски потерпевших удовлетворили.







