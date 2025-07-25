Он также подчеркнул, что активно пользуется интернетом.

25 июля Уральск посетил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун.

Во время рабочего визита он встретился с населением, студентами и журналистами. На вопрос поступают ли жалобы от жителей ЗКО на качество связи и интернета, вице-министр ответил, что в основном нарекания касаются интернета в определенных местах, недоступности сервиса государственных органов при оказании госуслуг и информационной безопасности.

Высказался Дмитрий Мун и о доступности связи и интернета и отметил, что комитет телекоммуникаций ведет работу с операторами. В целом, это частный рынок. Как-то напрямую действовать на регуляцию цен Министерство цифровизации в рамках своих полномочий не может.

– Однако с другой стороны существует агентство по защите и развитию конкуренции, которое уже начало вести работу по рассмотрению тарифов всех операторов. Были высланы оповещения, что они должны подать расчеты. АЗРК будет рассматривать в соответствии с правилами, общественными слушаниями. Операторы предоставляют услугу, важную для населения и нужно, чтобы ценообразование было соответствующим. Кроме этого, с каждым оператором отрабатывается социальный тариф для некоторых слоев населения. Можно будет получать условные скидки. Мы работает в этом направлении в рамках своих полномочий, - сказал вице-министр.

Оказалось, у самого Дмитрия Муна нет нареканий по поводу стоимости сотовой связи и мобильного интернета.

– Я пользуюсь Beeline, но не знаю названия тарифа. У меня выходит в районе 3500 тысяч тенге в месяц, но это с учетом того, что я часто езжу и активно пользуюсь интернетом по работе, - заключил он.



